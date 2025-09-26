Беглый блогер Мотолько включен в Беларуси в список экстремистов

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Беглый блогер, создатель, администратор и руководитель ряда экстремистских Telegram-каналов Антон Мотолько включен в Беларуси в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, сообщается в Telegram-канале «Экстремисты Беларуси».
Мотолько был внесен в «экстремистский список» на основании приговора Верховного суда, который вступил в законную силу.
Как ранее сообщалось, Гродненский областной суд признал его виновным в совершении ряда преступлений экстремистской направленности и приговорил заочно к 20 годам лишения свободы.
Мотолько приговор обжаловал, после чего в конце августа 2025 года ВС рассмотрел его уголовное дело в апелляционном порядке и признал приговор суда первой инстанции обоснованным, оставив обвиняемому назначенное наказание — 20 лет лишения свободы.
Приговор ВС в законную силу с момента провозглашения. Таким образом, Мотолько в Беларуси признан виновным в совершении преступлений экстремистской направленности, в том числе в измене государству и разжигании социальной вражды.
Блогер покинул пределы Беларуси на фоне протестов 2020 года, в 2021-м он и еще 17 человек, в числе которых Павел Латушко и Светлана Тихановская, были внесены в террористический список КГБ.