Проект по углубленному изучению физики стартовал в 30 школах Подмосковья

Для поддержки высокого интереса к естественнонаучным предметам на базе Физтех-лицея имени Капицы создали центр «Спектр». К проекту присоединились десятиклассники из 30 школ. «Учитывая запрос наших школьников на изучение естественнонаучных дисциплин, мы в пилотном формате начали реализацию углубленной образовательной программы», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Позже в проект планируется добавить химию и биологию, а углубленное изучение физики начнется с восьмого класса.