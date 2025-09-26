Проект по углубленному изучению физики стартовал в 30 школах Подмосковья

Программа поддержки углубленного изучения физики стартовала с начала учебного года в ряде школ Московской области. Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Для поддержки высокого интереса к естественнонаучным предметам на базе Физтех-лицея имени Капицы создали центр «Спектр». К проекту присоединились десятиклассники из 30 школ. «Учитывая запрос наших школьников на изучение естественнонаучных дисциплин, мы в пилотном формате начали реализацию углубленной образовательной программы», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Позже в проект планируется добавить химию и биологию, а углубленное изучение физики начнется с восьмого класса.
Обучение проходит в разных форматах. Например, в кружках своих школ ребята осваивают решение задач повышенной сложности. Также они будут посещать образовательные интенсивы в Физтех-лицее. Школьникам предоставят оборудование для проведения опытов. Они будут собирать электрические цепи, проводить измерения и исследования. Кроме того, курс лекций подросткам прочитают преподаватели Московского физико-технического института и Физтех-лицея.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.