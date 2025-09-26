Нижегородские власти решают судьбу гинекологической больницы № 29

В частности, в столице Приволжья реализуются проекты «Квартал здоровья», «Город здоровья» и «Семейный квартал», которые реализуются на базе областных и городских центров и больниц. «Сейчас в проработке, в каком виде будет 29-я больница: будет ли она подсоединена к крупному многопрофильному стационару или останется монобольницей. Сразу хочу сказать, что гинекологическую помощь никто не ущемит. На сегодняшнем этапе больница сохраняется. Когда мы территориальное планирование закончим, посмотрим, как будет выглядеть дальнейшее оказание гинекологической службы», — объяснил замгубернатора. Он также добавил, что сейчас власти региона ведут работу по модернизации больницы № 12 в Сормове.