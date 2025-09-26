В Ингушетии сотрудников частной медорганизации подозревают в хищении

«Установлено, что двое сотрудников частной медицинской организации города Назрани… в период с 2019 по 2024 годы вносили в электронные реестры счетов за оказанную медицинскую помощь заведомо ложные сведения о лицах, в том числе умерших, которым якобы этой организацией оказывалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.