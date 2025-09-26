В Ингушетии сотрудников частной медорганизации подозревают в хищении

НАЛЬЧИК, 26 сен — РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении сотрудников частной медорганизации в Ингушетии, которых подозревают в хищении более 121 миллиона рублей под видом оказания услуг по системе обязательного медицинского страхования, сообщило главное управление МВД России по СКФО.
«Установлено, что двое сотрудников частной медицинской организации города Назрани… в период с 2019 по 2024 годы вносили в электронные реестры счетов за оказанную медицинскую помощь заведомо ложные сведения о лицах, в том числе умерших, которым якобы этой организацией оказывалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Эти реестры подозреваемые направляли в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ингушетии для оплаты, а полученные деньги похищали.
«В результате действий должностных лиц медицинского учреждения и неустановленных соучастников территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 121 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным ведомства, в рамках расследования дела задержаны четверо подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе обысков у них изъяты флэш-накопители и компьютерная техника, драгоценности, деньги в сумме 5 миллионов рублей и автомобиль премиум-класса.
Уточнятся, что преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ России и МВД по Ингушетии.