Важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ зданий, заявил Хинштейн

КУРСК, 26 сен — РИА Новости. Принципиально важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ древних построек в курском приграничье, первый перечень объектов под восстановление уже определен, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в пятницу о деловой встрече с заместителем министра экономического развития РФ Святославом Сорокиным, который с командой приезжал в Курск. Он уточнил, что с Сорокиным обсуждалась подготовка к запуску программы восстановления приграничья.
«Главный шаг, которым мы занимаемся на протяжении всего этого времени — грамотное мастер-планирование. Нам важно не просто восстановить то, что было разрушено, а сделать это новым, современным, удобным для жизни. У нас уже определён первый перечень объектов под восстановление», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор региона добавил, что еще один вопрос — это вид городов и сел Курской области.
«Принципиально важно воссоздать исторический облик древних построек, сохранить традиционный колорит. Помимо всего прочего, нужно усовершенствовать систему ЖКХ, дороги, создать всю необходимую для жизни инфраструктуру — сделать это всё лучше, чем было», — добавил он.