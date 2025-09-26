В Петербурге представили первый в РФ подводный коллектор для сбора углеводородов

Пластовый флюид — это вещество, которое находится в порах горных пород, в нем могут содержаться нефть и газ. Манифольд добывает этот флюид и транспортирует его на береговые сооружения для обработки. У манифольда имеется донное опорное основание «на сваях». «Они [сваи] сначала погружаются с судна обеспечения на дно, углубляются под собственным весом, затем с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата поочередно создается вакуум и они заглубляются на необходимую отметку», — сказал ТАСС Папин. После установки этого основания устанавливается сам манифольд с защитой от случайных повреждений.