Кассиршу, обманувшую фанатов «Руки Вверх!», уволили в мае

ТУЛА, 26 сен — РИА Новости. Задержанная за мошенничество с билетами на концерт «Руки Вверх!» в Туле кассир была уволена в мае, но продолжала выдавать себя за сотрудника кассы «Тулаконцерт.рф», сообщили РИА Новости представители театрально-концертного агентства «Звездный дождь».
В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что кассира организации, занимающейся реализацией билетов на концерты в Туле, задержали по подозрению в мошенничестве. Она не внесла на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты, а также продала другую часть билетов без внесения их в базу. В результате десятки фанатов не смогли попасть на выступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие в беседе с РИА Новости рассказали, что билеты покупали у женщины, которая оставила свой номер телефона на стенде киоска. За день до концерта им сказали, что билетов не будет, но можно вернуть деньги, однако этого сделать не удалось.
«Уволенная в мае 2025 года кассир Урвачева О. Б. продолжала выдавать себя за сотрудника нашей кассы в период каникул кассы, предлагала несуществующие скидки на билеты. Обманутые зрители отдавали ей денежные средства наличными либо переводили банковским переводом, в ответ билетов на концерт выдано не было. Полученные денежные средства Урвачева О. Б. присвоила себе, таким образом обманув очень большое количество людей», — говорится в сообщении концертной кассы.
В организации уточнили, что физическая касса «Тулаконцерт.рф», расположенная в универмаге на улице Советской в Туле, ежегодно закрывается в летний период с 10 июня по 31 августа. Об этом на сайте РОСКАССА.РФ было сделано соответствующее объявление.
Также представители театрально-концертного агентства заявили, что смогли обеспечить вход на концерт обманутым зрителям, которые «на тот момент смогли дождаться решения данной проблемы».