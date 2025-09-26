Ричмонд
В Ростове нашли родителей потерявшегося трехлетнего малыша

В Ростове-на-Дону наказали мать маленького мальчика, которого нашли на улице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону разыскали родителей трехлетнего малыша, которого накануне нашли на улице совсем одного. Об этом рассказали в полиции.

— Родители установлены. В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, ранее ростовским правоохранителям сообщили о маленьком мальчике на улице без взрослых. Ситуацию сразу же проверили представители ПДН. Они забрали ребенка и отвезли на обследование в больницу.

