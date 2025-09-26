В Москве утвердили ключевые проекты для поддержки креативных индустрий

Он отметил, что креативные индустрии охватывают кино, дизайн, моду, видеоигры, арт, архитектуру, издательское дело, рекламу и другие направления. Предпринимателям помогает Агентство креативных индустрий. Годовая выручка предприятий этой сферы в 2024 году составила 6,7 трлн рублей, всего в столице в ней работают порядка 1,4 млн человек. Москва формирует больше половины валовой добавленной стоимости креативных индустрий России и известна десятками креативных кластеров, которые успешно развиваются как частным бизнесом, так и городом.