Разработка новых алгоритмов оптимизации ускорит внедрение квантовых компьютеров

Он добавил, что одним из главных преимуществ квантовых компьютеров при подобном их применении является то, что их энергопотребление почти не растет при наращивании числа кубитов до некоторого разумного предела. Это выгодно отличает их от классических ЦОДов, для обеспечения работы которых в западных странах планируется постройка отдельных атомных электростанций. У России есть шанс занять лидирующие позиции в этой отрасли, так как пока не ясно, на какой платформе и на каких алгоритмах будут основываться квантовые вычисления.