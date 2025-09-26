Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи с уходом Тиграна Кеосаяна

Как ранее писала Маргарита Симоньян, российский кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. В начале января текущего года она сообщала, что ее супруг пережил клиническую смерть и находился в коме.
В письме Вениамин Кондратьев подчеркнул яркий талант и харизму Кеосаяна, его принципиальность и смелость суждений. Губернатор также отметил, что был лично знаком с телеведущим и запомнил его не только как блестящего кинорежиссера, но и как доброго и искреннего человека.
«Дорогая Маргарита, искренне сопереживаю вам в этом горе, разделяю боль постигшей вас утраты. Желаю сил и стойкости в это трудное для вашей семьи время», — говорится в телеграмме главы Кубани.
Тигран Кеосаян был известен своими работами в кинематографе, а также как телеведущий программ «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и других популярных шоу.