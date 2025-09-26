Все были уверены, что в Кишиневе горит лицей: Крупный пожар произошел в заброшенном здании на территории учебного заведения

Днём 26 сентября пожарные прибыли на тушение пожара, охватившего заброшенное здание на ул. Спрынченой, 1/А в Кишинёве, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.
Визуально казалось, что на Телецентре горит лицей Aristotel, оказалось. что это не так.
— Горит заброшенное здание на территории лицея. но не сам лицей! — сообщила нам пресс-секретарь ведомства Лилиана Пушкашу. — Вызов в службу 112 поступил в 16:02. Согласно зафиксированным данным, наблюдалось густое задымление. На место происшествия прибыли 5 пожарных расчётов, которые по прибытии установили, что огонь охватил крышу заброшенного здания на территории Республиканского теоретического лицея «Аристотель».
В настоящее время (16:50 26 сентября) пожарные работают над локализацией и тушением пожара.
Пострадавших нет.
Причина и обстоятельства пожара будут установлены позднее.