Все были уверены, что в Кишиневе горит лицей: Крупный пожар произошел в заброшенном здании на территории учебного заведения

— Горит заброшенное здание на территории лицея. но не сам лицей! — сообщила нам пресс-секретарь ведомства Лилиана Пушкашу. — Вызов в службу 112 поступил в 16:02. Согласно зафиксированным данным, наблюдалось густое задымление. На место происшествия прибыли 5 пожарных расчётов, которые по прибытии установили, что огонь охватил крышу заброшенного здания на территории Республиканского теоретического лицея «Аристотель».