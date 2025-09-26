Как пройдет осенний набор в армию в 2025 году и почему электронные повестки нельзя игнорировать

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».
Когда начнется и закончится осенний призыв в 2025 году.
Осенняя призывная кампания традиционно длится три месяца. Приказ о ее начале верховный главнокомандующий (то есть президент) подписывает в самом конце сентября, однако даты из года в год остаются неизменными.
На месяц позже стартует осенний призыв в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним. На этих территориях мужчины призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Особые временные рамки обусловлены климатическими особенностями территорий.
В частности, 1 ноября начнется призыв для жителей отдельных городов и районов в:
* республике Коми;
Срок службы по призыву.
Срок службы по призыву в России не меняется. Он составляет ровно 12 месяцев. Это правило распространяется на срочников всех родов войск, вне зависимости от того, когда именно был призван человек — в весеннюю или осеннюю кампанию.
Как сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил, вице-адмирал Владимир Цимлянский, мероприятия осеннего призыва пройдут в плановом порядке. Отправка призывников на срочную службу стартует 15 октября 2025 года.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Цимлянский.
Кого призовут осенью 2025 года.
Подробно о категориях граждан, подлежащих призыву, рассказал «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян.
«Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете. В этом году действует новое правило: решение о призыве сохраняет силу в течение года. Это значит, что даже если гражданина не отправили служить осенью, его могут призвать в течение следующих 12 месяцев», — пояснил Артем Багдасарян.
Категории годности призывников.
Все призывники в обязательном порядке проходят военно-врачебную медкомиссию, которая определяет категорию здоровья молодых людей и решает, годны ли они к военной службе. При необходимости призывник может быть направлен на дополнительные обследования. Результаты освидетельствования фиксируются в личном деле призывника. Важно предоставлять медицинские документы, подтверждающие наличие каких-либо заболеваний.
Всего существует пять категорий годностей призывников:
• «А» — годен без ограничений;
По закону на военную службу призываются две категории граждан — «А» и «Б». Перед тем как отправиться к месту прохождения службы призывники обязательно проходят дополнительный медицинский осмотр на сборном пункте субъекта РФ.
Отсрочка и освобождение от призыва.
Ряд граждан имеет право на отсрочку от службы. Среди основных случаев:
* неудовлетворительное состояние здоровья (категория «Г»);
Освобождаются от службы в армии граждане, которые:
* проходят или уже прошли альтернативную гражданскую службу;
Право на освобождение от призыва имеют граждане:
* чьи отцы или братья погибли при исполнении военной службы;
Не подлежат призыву граждане:
* отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
Получение повестки.
Весной 2025 года в России впервые начали рассылать не только бумажные, но и электронные повестки.
«Повестка может прийти как на Госуслуги, так и на бумаге — обе формы равнозначны. На явку в военкомат дается 20 дней», — пояснил Артем Багдасарян.
После того, как электронная повестка «ушла» в личный кабинет призывника на Госуслугах, информация о ней попадет в общедоступный реестр. Так у сотрудников Минобороны будет возможность оперативно отслеживать, кто из срочников уже получил повестку, а кому ее пока не отправили.
Ответственность за неявку по повестке.
Если призывник проигнорировал повестку и не явился в течение 20 дней в военкомат, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», к нему применят временные ограничительные меры.
Ответственность за неявку по повестке предусматривает запрет на:
* выезд за границу,
Артем Багдасарян советует призывникам очень внимательно относиться к документам.
«Если есть основания для отсрочки, подтверждайте их заранее. Медицинские справки нужно собирать до комиссии, а не после. Повестки лучше отслеживать через Госуслуги и реагировать на них в срок. И ни в коем случае не игнорировать повестку», — рекомендовал адвокат.
Как и где будут служить призывники.
Срочники, призванные в ходе осенней кампании, будут проходить службу исключительно на территории России. Для участия в выполнении задач специальной военной операции они привлекаться не будут, пообещали в Минобороны.
Направления службы:
* Часть призывников отправится в учебные соединения и воинские части. Там срочники освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.