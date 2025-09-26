Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как пройдет осенний набор в армию в 2025 году и почему электронные повестки нельзя игнорировать

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».

Когда начнется и закончится осенний призыв в 2025 году.

Осенняя призывная кампания традиционно длится три месяца. Приказ о ее начале верховный главнокомандующий (то есть президент) подписывает в самом конце сентября, однако даты из года в год остаются неизменными.

На месяц позже стартует осенний призыв в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним. На этих территориях мужчины призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Особые временные рамки обусловлены климатическими особенностями территорий.

В частности, 1 ноября начнется призыв для жителей отдельных городов и районов в:

* республике Коми;

* Красноярском крае;
* Пермском крае;
* Амурской области;
* Иркутской области;
* Магаданской области;
* Сахалинской области;
* Ненецком автономном округе;
* Ямало-Ненецком автономном округе.

Срок службы по призыву.

Срок службы по призыву в России не меняется. Он составляет ровно 12 месяцев. Это правило распространяется на срочников всех родов войск, вне зависимости от того, когда именно был призван человек — в весеннюю или осеннюю кампанию.

Как сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил, вице-адмирал Владимир Цимлянский, мероприятия осеннего призыва пройдут в плановом порядке. Отправка призывников на срочную службу стартует 15 октября 2025 года.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Цимлянский.

Кого призовут осенью 2025 года.

Подробно о категориях граждан, подлежащих призыву, рассказал «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян.

«Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете. В этом году действует новое правило: решение о призыве сохраняет силу в течение года. Это значит, что даже если гражданина не отправили служить осенью, его могут призвать в течение следующих 12 месяцев», — пояснил Артем Багдасарян.

Категории годности призывников.

Все призывники в обязательном порядке проходят военно-врачебную медкомиссию, которая определяет категорию здоровья молодых людей и решает, годны ли они к военной службе. При необходимости призывник может быть направлен на дополнительные обследования. Результаты освидетельствования фиксируются в личном деле призывника. Важно предоставлять медицинские документы, подтверждающие наличие каких-либо заболеваний.

Всего существует пять категорий годностей призывников:

• «А» — годен без ограничений;

• «Б» — годен с незначительными ограничениями;
• «В» — ограниченно годен, зачисляется в запас;
• «Г» — временно не годен (отсрочка до года для лечения);
• «Д» — не годен к службе.

По закону на военную службу призываются две категории граждан — «А» и «Б». Перед тем как отправиться к месту прохождения службы призывники обязательно проходят дополнительный медицинский осмотр на сборном пункте субъекта РФ.

Отсрочка и освобождение от призыва.

Ряд граждан имеет право на отсрочку от службы. Среди основных случаев:

* неудовлетворительное состояние здоровья (категория «Г»);

* обучение в школе, колледже, вузе (очная форма), аспирантуре, ординатуре, духовных учебных заведениях;
* уход за родственниками, нуждающимися в постоянной помощи;
* наличие двух и более детей, ребенка-инвалида до 3 лет или воспитание ребенка без матери;
* наличие одного ребенка и жены, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;
* опекунство или попечительство над несовершеннолетним родным братом или сестрой;
* служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, а также в других силовых ведомствах;
* поступление в войска национальной гвардии РФ;
* депутаты, сенаторы и иные лица на выборных государственных должностях.

Освобождаются от службы в армии граждане, которые:

* проходят или уже прошли альтернативную гражданскую службу;

* проходят или уже прошли военную службу в РФ;
* проходят или уже прошли военную службу в другом государстве, если это предусмотрено международными договорами РФ;
* признаны ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.

Право на освобождение от призыва имеют граждане:

* чьи отцы или братья погибли при исполнении военной службы;

* имеющие ученую степень.

Не подлежат призыву граждане:

* отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

* с неснятой или непогашенной судимостью;
* в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
* признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Получение повестки.

Весной 2025 года в России впервые начали рассылать не только бумажные, но и электронные повестки.

«Повестка может прийти как на Госуслуги, так и на бумаге — обе формы равнозначны. На явку в военкомат дается 20 дней», — пояснил Артем Багдасарян.

После того, как электронная повестка «ушла» в личный кабинет призывника на Госуслугах, информация о ней попадет в общедоступный реестр. Так у сотрудников Минобороны будет возможность оперативно отслеживать, кто из срочников уже получил повестку, а кому ее пока не отправили.

Ответственность за неявку по повестке.

Если призывник проигнорировал повестку и не явился в течение 20 дней в военкомат, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», к нему применят временные ограничительные меры.

Ответственность за неявку по повестке предусматривает запрет на:

* выезд за границу,

* оформление кредитов,
* регистрацию недвижимости,
* открытие ИП.

Артем Багдасарян советует призывникам очень внимательно относиться к документам.

«Если есть основания для отсрочки, подтверждайте их заранее. Медицинские справки нужно собирать до комиссии, а не после. Повестки лучше отслеживать через Госуслуги и реагировать на них в срок. И ни в коем случае не игнорировать повестку», — рекомендовал адвокат.

Как и где будут служить призывники.

Срочники, призванные в ходе осенней кампании, будут проходить службу исключительно на территории России. Для участия в выполнении задач специальной военной операции они привлекаться не будут, пообещали в Минобороны.

Направления службы:

* Часть призывников отправится в учебные соединения и воинские части. Там срочники освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.

* Призывники, получившие IT-специальность в вузах, по желанию, будут направлены в научные роты Минобороны России. Сегодня такие роты действуют во всех родах войск. Там призывники будут заниматься решением научно-прикладных задач, помогать внедрять в производство передовые идеи и технологии.
* Перспективные спортсмены будут служить в спортивных ротах, где созданы необходимые условия для тренировок.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше