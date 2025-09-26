Как пройдет осенний набор в армию в 2025 году и почему электронные повестки нельзя игнорировать

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».