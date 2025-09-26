Два амурских тигренка родились в Алматинском зоопарке

«У амурских тигриц очень развит материнский инстинкт и выражена потребность в изоляции. В первые месяцы жизни детенышей самка особенно чувствительна к любым раздражителям. Чтобы минимизировать стресс, мы обеспечили для нее вольер с пониженным уровнем акустических и визуальных стимулов. До трехмесячного возраста тигрята проходили критический период сенсорной уязвимости, когда избыток запахов и звуков может вызвать у самки тревожное поведение и повлиять на развитие потомства. Все это время семья находилась под ежедневным ветеринарным контролем. Сегодня карантин завершен, тигрята чувствуют себя отлично и уже демонстрируют настоящий тигриный характер», — отметил главный ветеринарный врач зоопарка Виталий Сачков.