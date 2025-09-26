Два амурских тигренка родились в Алматинском зоопарке

«В Алматинском зоопарке произошло долгожданное событие — у пары амурских тигров Бентли, шесть лет, и Айки, пять лет, появились два тигренка-самца. Это первый приплод за последние годы и важный вклад в сохранение редкого вида, занесенного в Красную книгу», — сообщили в управлении культуры Алматы в пятницу.
Амурский тигр относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения, поэтому каждое рождение в условиях зоопарков играет важную роль в поддержании генетического разнообразия и сохранении популяции.
«Формирование тигриной пары — процесс непростой: по своей природе эти хищники одиночки. Специалисты зоопарка тщательно подбирали партнеров, готовили вольер и создавали условия, в которых животные чувствовали бы себя в безопасности. Благодаря этому удалось получить здоровое потомство», — отмечают в горакимате.
Тигрята появились на свет 14 июня и первые месяцы провели в специальной «тихой зоне» — вольере с минимальным количеством шумов и визуальных стимулов. Такой режим необходим для снижения стресса у самки и правильного развития малышей.
«У амурских тигриц очень развит материнский инстинкт и выражена потребность в изоляции. В первые месяцы жизни детенышей самка особенно чувствительна к любым раздражителям. Чтобы минимизировать стресс, мы обеспечили для нее вольер с пониженным уровнем акустических и визуальных стимулов. До трехмесячного возраста тигрята проходили критический период сенсорной уязвимости, когда избыток запахов и звуков может вызвать у самки тревожное поведение и повлиять на развитие потомства. Все это время семья находилась под ежедневным ветеринарным контролем. Сегодня карантин завершен, тигрята чувствуют себя отлично и уже демонстрируют настоящий тигриный характер», — отметил главный ветеринарный врач зоопарка Виталий Сачков.
Ожидается, что уже в ближайшие выходные мама с детенышами переедет в вольер, где посетители смогут познакомиться с новыми обитателями зоопарка.