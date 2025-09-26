Воронежская шахматистка стала четвертой на первенстве мира

В Лиме завершилось первенстве мира по рапиду среди спортсменов до 20 лет. Участвовали 113 шахматистов из 15 стран. Мастер ФИДЕ из Воронежской области Анна Журова завершила выступление с четвертым результатом. Она набрала 6,5 из девяти возможных очков. Победу праздновала Ксения Балабаева из Казахстана, опередившая Журову на пол балла. По 6,5 очков набрали Афруза Хамдамова из Узбекистана и Варвара Полякова из Белоруссии. Обе обошли Анну по дополнительным показателям.