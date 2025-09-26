Дятлова о брусчатке на Галицкого: «Мы её чуть-чуть переложим»

«Правы и один, и другой. Я объясню, почему, — сообщила Дятлова. — Нам необходимо привести в порядок улицу Галицкого. На указанном участке сегодня нет сетей ливневой канализации, там нам нужно прокладывать электрический кабель. Что мы будем делать? Мы сделали обследование данного участка и выяснили, что там есть достаточно большие отклонения от нормативов. Дорога там сделана в виде яйца, уровень дороги в центре проезжей части не соотвествтует уровню у бортового камня. Что мы будем делать? Прокладка коммуникаций будет максимально убрана из-под брусчатки и вынесена в зону тротуара. Мы немного зайдём на брусчатку, чтобы с краёв чуть-чуть переложить и приблизиться к нормативу».