Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст расширил список иноагентов

Кинокритика Пронченко и бизнесмена Кудрявцева внесли в реестр иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов кинокритика Зинаиду Пронченко*, бизнесмена Демьяна Кудрявцева* и объединение «Независимая литературная премия “Дар”*, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. С. Калитин*, Д. Б. Кудрявцев*, З. С. Пронченко*, а также независимая литературная премия “Дар”*, — говорится в сообщении.

* Внесены в реестр иноагентов.