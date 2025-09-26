Минюст расширил список иноагентов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов кинокритика Зинаиду Пронченко*, бизнесмена Демьяна Кудрявцева* и объединение «Независимая литературная премия “Дар”*, сообщается на сайте ведомства.
«Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. С. Калитин*, Д. Б. Кудрявцев*, З. С. Пронченко*, а также независимая литературная премия “Дар”*, — говорится в сообщении.
* Внесены в реестр иноагентов.