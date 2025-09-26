Медики в Челябинской области улучшили навыки оказания скорой помощи

Более 50 специалистов службы скорой медицинской помощи из Челябинской области посетили семинар «Актуальные вопросы оказания скорой медицинской помощи». Улучшение качества и доступности медпомощи — приоритетные направления нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В мероприятии приняли участие специалисты из городов Сатка, Аша, Сим, Катав-Ивановск, Юрюзань и закрытого административно-территориального образования Трехгорный. Также к семинару присоединились учащиеся старшего курса Саткинского медицинского колледжа. Врачи, фельдшеры и будущие специалисты получили возможность углубленно познакомиться с современными методами диагностики и лечения критических состояний, а также обсудить сложные клинические случаи вместе с ведущими экспертами.
«Традиционная школа-семинар в этот раз состоялась в стенах Саткинского медицинского колледжа. В ходе мероприятия рассматривались ключевые темы, включая ЭКГ-диагностику неотложных состояний, сердечно-легочную реанимацию, правильную тактику оказания помощи на месте ДТП, а также дифференциальную диагностику острой хирургической патологии на догоспитальном этапе», — сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Челябинска, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Челябинской области Александр Васильев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.