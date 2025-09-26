Ричмонд
Адвоката Pussy Riot внесли в реестр иноагентов

Адвоката Pussy Riot Захватова внесли в реестр иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова*, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. И. Захватов*», — говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова* возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона «Азов»** (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

Согласно данным базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова* приостановлен.

* Внесен в реестр иноагентов.

** Признан террористической организацией, запрещен в России.