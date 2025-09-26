Белорусский троллейбус «Ольгерд» вышел на маршрут в Нижнем Новгороде

Он будет обслуживать пассажиров на маршруте № 1 (Стрелка — платформа Чаадаево).
«Новая модель троллейбуса белорусского производства поступила в Нижний Новгород на испытания на два месяца. Тестировать новую машину будут несколько водителей, которые прошли специальное обучение на заводе-изготовителе», — рассказал заместитель гендиректора ГП НО «Нижегородэлектротранс» Владислав Купцов.
Модель произведена на заводе «БКМ Холдинг» в Минске. Троллейбус оснащен батареями и может работать в режиме автономного хода. Его максимальная вместимость — 95 пассажиров.
По итогам тестовой эксплуатации будет приниматься решение о целесообразности использовании этой модели в Нижнем Новгороде.