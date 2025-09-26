Участники из 70 иностранных государств ожидаются на V Конгрессе молодых ученых

«Конгресс молодых ученых — это площадка для конструктивного международного диалога и создания тесных связей между учеными из разных стран. С каждым годом на Конгресс молодых ученых приезжает все больше иностранных участников. Традиционно большие делегации приезжают из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Сирии, Египта, Армении, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь, ЮАР и других африканских стран. Деловая программа Конгресса включает широкий круг вопросов, актуальных для развития науки и привлечения в сферу науки талантливой молодежи в разных странах. Также площадка Конгресса предоставляет возможности для установления новых связей, обмена опытом и формирования международных научных команд по различным направлениям», — приводятся в сообщении слова руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.