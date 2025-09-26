Запущена регистрация на форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2025

Пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ пройдет в Москве с 2 по 5 декабря в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Регистрация открыта на официальном сайте форума, сообщили в пресс-службе Добро.рф.
Программа мероприятия объединит деловые, выставочные и культурные форматы, а также торжественную церемонию вручения международной премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году событие станет пространством для подведения итогов Года защитника Отечества и обсуждения роли гражданского общества в сохранении памяти о подвигах предков, поддержке участников СВО и их семей, а также в укреплении гражданского единства.
«Международная премия #МЫВМЕСТЕ — главная социальная премия страны, которая выявляет и поощряет лучших волонтеров, наставников, социальные проекты, бизнес и регионы, в которых развернуты широкие программы поддержки добровольчества. В этом году получено рекордное количество заявок — 51,8 тысячи, из них более 4 тысяч в международном направлении #WEARETOGETHER. В полуфинал вышли 489 социальных проектов, а 1313 стали призерами регионального этапа. В числе полуфиналистов 49 волонтеров, 41 наставник и почти 300 социальных проектов не только регионального, но и федерального масштаба», — подчеркнула заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на форуме в Москве ожидается более 20 тыс. участников из России и зарубежных стран. Помимо этого, будет запущен Международный год волонтеров в целях устойчивого развития, объявленный Генассамблеей ООН в 2023 году. Событие объединит на одной площадке международных экспертов в области волонтерства, руководителей социальных проектов и представителей органов власти, крупного и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и благотворительных фондов, активистов Движения первых и участников премии #МЫВМЕСТЕ.
«Форум #МЫВМЕСТЕ — это место принятия основных международных решений. В этом году в преддверии Международного года волонтеров в целях устойчивого развития мы планируем подписание меморандумов о создании Международной ассоциации DOBRO — новой платформы для интеграции и координации волонтерских усилий разных стран. Ожидается участие представителей более чем 40 стран, включая лидеров добровольческих организаций из стран СНГ, БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки. Для России и мира это возможность обменяться опытом, разработать совместные практики развития добровольческого движения и задать новые стандарты поддержки социальных инициатив», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.