Запущена регистрация на форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2025

«Международная премия #МЫВМЕСТЕ — главная социальная премия страны, которая выявляет и поощряет лучших волонтеров, наставников, социальные проекты, бизнес и регионы, в которых развернуты широкие программы поддержки добровольчества. В этом году получено рекордное количество заявок — 51,8 тысячи, из них более 4 тысяч в международном направлении #WEARETOGETHER. В полуфинал вышли 489 социальных проектов, а 1313 стали призерами регионального этапа. В числе полуфиналистов 49 волонтеров, 41 наставник и почти 300 социальных проектов не только регионального, но и федерального масштаба», — подчеркнула заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.