Мужчину сняли с авиарейса в Пулково за мат в самолете

В аэропорту Пулково полицейские задержали мужчину. Авиапассажира сняли с рейса за нецензурную брань: тот громко выражался прямо на борту самолета, смущая остальных пассажиров. На замечания персонала мужчина не отреагировал, а потому правоохранители поднялись на борт и вывели дебошира. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.