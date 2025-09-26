Ричмонд
Мужчину сняли с авиарейса в Пулково за мат в самолете

Дебошира задержали полицейские.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пулково полицейские задержали мужчину. Авиапассажира сняли с рейса за нецензурную брань: тот громко выражался прямо на борту самолета, смущая остальных пассажиров. На замечания персонала мужчина не отреагировал, а потому правоохранители поднялись на борт и вывели дебошира. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

— Инцидент произошел с пассажиром, прибывшим из Казани. 35-летний житель Республики Марий Эл использовал ненормативную лексику, нарушая общественный порядок, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Ему может грозить арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее хвост самолета, летящего в Петербург, серьезно повредило в Москве. Воздушную судно задел проезжающий мимо самолет, в результате чего авиарейс был задержан.