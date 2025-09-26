В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба

«Прокуратура Брянской области инициировала установление административной ответственности за нарушение или неисполнение обязательных решений регионального оперативного штаба, которые касаются непосредственно безопасности граждан. Соответствующие изменения в закон Брянской области “Об административных правонарушениях на территории Брянской области” были поддержаны депутатами на заседании областной думы 26 сентября 2025 года. Неисполнение таких решений повлечет за собой штрафы от 1 до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.