В Брянской области ввели штрафы за невыполнение решений оперативного штаба

В Брянской области ввели штрафы за нарушение или невыполнение решений оперштаба.

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение или невыполнение решений регионального оперативного штаба, относящихся к безопасности граждан, будут взиматься в Брянской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Брянской области инициировала установление административной ответственности за нарушение или неисполнение обязательных решений регионального оперативного штаба, которые касаются непосредственно безопасности граждан. Соответствующие изменения в закон Брянской области “Об административных правонарушениях на территории Брянской области” были поддержаны депутатами на заседании областной думы 26 сентября 2025 года. Неисполнение таких решений повлечет за собой штрафы от 1 до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Полномочиями по составлению протоколов по новой статье наделен департамент региональной безопасности, по рассмотрению — мировые судьи, уточнила прокуратура.