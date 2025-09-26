Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасателям пришлось применить ножницы: 2-летний малыш засунул голову, куда не следует

В Уфе спасли 2-летнего мальчика с горшком на голове.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели помогли двухлетнему мальчику, который не смог самостоятельно снять с головы пластиковый горшок. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В единую дежурно-диспетчерскую службу обратилась встревоженная мама ребенка. Она объяснила, что малыш надел на голову пластиковый горшок и не смог его снять, из-за чего сильно напугался и стал плакать.

Прибывшие на вызов спасатели с помощью специального инструмента аккуратно разрезали пластиковый горшок и освободили голову ребенка. К счастью, медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.