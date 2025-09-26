Спасателям пришлось применить ножницы: 2-летний малыш засунул голову, куда не следует

В Уфе спасатели помогли двухлетнему мальчику, который не смог самостоятельно снять с головы пластиковый горшок. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В единую дежурно-диспетчерскую службу обратилась встревоженная мама ребенка. Она объяснила, что малыш надел на голову пластиковый горшок и не смог его снять, из-за чего сильно напугался и стал плакать.
Прибывшие на вызов спасатели с помощью специального инструмента аккуратно разрезали пластиковый горшок и освободили голову ребенка. К счастью, медицинская помощь мальчику не потребовалась.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.