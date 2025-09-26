Ричмонд
MAX ближе, чем вы думаете: школьные чаты в Нижегородской области переводят в новый мессенджер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября, ФедералПресс. С 30 сентября в централизованном порядке нижегородские школьные чаты будут перенесены в национальный мессенджер MAX. Это связано с переносом платформы «Сферум» из VK-мессенджера. Об этом заявил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков на ежегодном родительском онлайн-собрании.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сферум» — это особый сервис для коммуникаций в сфере образования. Раньше он работал внутри VK мессенджера, сейчас он переезжает в новый MAX. С 30 сентября это будет централизованно для Нижегородской области, — отметил Михаил Пучков.

Планируется, что переход в национальный мессенджер произойдет в автоматическом режиме. Пользователям достаточно будет зарегистрироваться в MAX с тем же номером телефона и чаты, и переписка из «Сферума» перенесутся сами.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что благодаря интеграции платформы и MAXа у «Сферума» в Нижегородской области могут появиться дополнительные возможности. В частности, будет доступна цифровая подпись, и родители смогут отправлять справки в школу.