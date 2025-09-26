Агент Мелания: как первая леди США стала влиятельным игроком

Сейчас Мелания, как пишет BBC*, много времени уделяет теме детей, искусственного интеллекта и «порномести». Однако, по словам профессора Эйнав Рабинович-Фокс, специалиста по истории первых леди США, подход миссис Трамп отличается от подхода ее предшественниц, которые также нередко занимались подобными «женскими» темами.
Например, она принимала активное участие в разработке закона Take It Down Act, который предусматривает уголовное наказание за публикацию в интернете настоящих или генерируемых искусственным интеллектом фотографий сексуального характера без согласия изображенного. Причем этот законопроект, на удивление, поддержали представили обеих партий в конгрессе, что сейчас является редкостью для США, а Мелания впервые наряду с действующим президентом публично подписала этот закон, отмечает ВВС. В нем акцент сделан именно на санкции, которые будут применяться к платформам, «в отместку» размещающим порно.
Кроме того, 18 сентября миссис Трамп приняла участие в мероприятии в Белом доме, посвященном образованию. Однако она была не в окружении детей, как можно было бы предположить, а в кругу членов правительства, чиновников администрации и представителей большого бизнеса.
Анита Макбрайд, директор Программы первых леди в Американском университете, указывает, что на подобных мероприятиях видно, что отношение Мелании Трамп к выполнению обязанностей первой леди изменилось.
Внешние игроки, которые раньше не хотели сотрудничать с Меланией, сейчас готовы с ней работать. Во время первого президентства (Трампа) с ней встречались неохотно. Ей было трудно собирать круглые столы. Вокруг нее не было сильной системы связей.
Теперь же, по словам Макбрайд, миссис Трамп «задает тональность» и «использует свое положение эффективно, с пользой и содержательно», пишет ВВС. «Она становится игроком, который реально может помочь с принятием законов», — считает Макбрайд.
В июле Дональд Трамп признался, что обсуждает внешнеполитические темы с женой. В частности, они, по словам Трампа, неоднократно обсуждали ситуацию на Украине и попытки президента США договориться с российским лидером. В августе Мелания передала письмо Владимиру Путину, в котором призвала обеспечить безопасность детей в зоне боевых действий.
На взгляд Макбрайд, это письмо показывает, что Мелания хочет участвовать в делах, которые ее по-настоящему интересуют: «Ей не нужно участвовать во всех вопросах. Она хочет участвовать в делах, которые ей интересны и на которые она может повлиять. Она делает это на своих условиях… и не собирается оглядываться на то, как другие вели себя на ее месте в прошлом».
Дипломаты и представители иностранных держав все чаще видят в Мелании «ключ к влиянию» на внешнюю политику Белого дома, пишет британская газета The Times. И теперь путь к Овальному кабинету может пролегать через Восточное крыло Белого дома, где Мелания выстраивает собственную политическую роль: она остается спокойной там, где Трамп резок; сдержанной там, где он напорист, и интернационалисткой там, где он националист.
Как говорит сама миссис Трамп: «Может, кто-то видит во мне только жену президента, но я стою на своих ногах. У меня есть свои “да” и “нет”. Иногда он (Дональд) слушает меня, иногда — нет, и это нормально».
* Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты BBC