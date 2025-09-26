МИД РФ: киевский режим продолжит оттачивать террористические навыки

Захарова также указала, что атака Киева на объекты КТК является предупреждением в адрес руководства ЕС. Она добавила, что европейские страны не должно удивлять, что «киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».