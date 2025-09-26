МИД РФ: киевский режим продолжит оттачивать террористические навыки

«КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК», — цитирует «Интерфакс» комментарий Захаровой.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупные предприятия топливно-энергетического комплекса РФ, США, Казахстана и стран Западной Европы. Как отметила Захарова, на сегодняшний день он остается одной из немногих работающих площадок для взаимодействия с западными партнерами.
По словам официального представителя МИД России, этот инцидент показывает пренебрежительное отношение украинского руководства к усилиям «по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога».
Массированная атака дронов на Новороссийск в среду привела к повреждению офиса Каспийского трубопроводного консорциума. В результате два работника получили ранения и были доставлены в больницу. Работа офиса временно прекращена, сотрудники эвакуированы.