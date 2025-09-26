Ричмонд
Путин выразил соболезнования близким Тиграна Кеосаяна

Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

Источник: РИА "Новости"

«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили», — сказал президент в обращении к матери ведущего Лауре Геворкян и его жене Маргарите Симоньян.

Владимир Путин отметил, что Тигран Кеосаян «многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства». Его творчество президент назвал отражением «духа и настроения времени, в котором он жил».

«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — заключил глава государства.

Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября в возрасте 59 лет. С декабря 2024 года он находился в коме.