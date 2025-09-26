Герой России из Бурятии получил золотую звезду в день рождения

Список Героев России из Бурятии пополнился новым именем. Тимур Алдарович Соктоев в день своего рождения получил золотую звезду из рук Министра обороны Андрея Белоусова. Об этом рассказали в соцсетях Полпредства Бурятии в Москве.
— За его плечами восьмимесячная командировка в Сирию, — рассказали о герое. — А с февраля 2022 года Тимур с первого дня с честью проходил службу в зоне специальной военной операции на территории Украины.
11 марта текущего года замкомандира 1-й штурмовой роты младший лейтенант Тимур Соктоев и боец штурмовик Рустам Мусаяков водрузили над освобожденной Суджей флаги России и Воздушно-десантных войск.
— Мы безмерно гордимся тобой, Тимур! В ближайшее время наша галерея наших подопечных земляков-героев в Полпредстве Бурятии пополнится еще одним портретом. Теперь их 27, — добавили в сообщении.