Герой России из Бурятии получил золотую звезду в день рождения

Младший лейтенант Тимур Соктоев с первого дня проходил службу в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Список Героев России из Бурятии пополнился новым именем. Тимур Алдарович Соктоев в день своего рождения получил золотую звезду из рук Министра обороны Андрея Белоусова. Об этом рассказали в соцсетях Полпредства Бурятии в Москве.

— За его плечами восьмимесячная командировка в Сирию, — рассказали о герое. — А с февраля 2022 года Тимур с первого дня с честью проходил службу в зоне специальной военной операции на территории Украины.

11 марта текущего года замкомандира 1-й штурмовой роты младший лейтенант Тимур Соктоев и боец штурмовик Рустам Мусаяков водрузили над освобожденной Суджей флаги России и Воздушно-десантных войск.

— Мы безмерно гордимся тобой, Тимур! В ближайшее время наша галерея наших подопечных земляков-героев в Полпредстве Бурятии пополнится еще одним портретом. Теперь их 27, — добавили в сообщении.