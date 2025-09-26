Ричмонд
Главные новости недели с 22 по 26 сентября 2025 года

Итоги недели с 22 по 26 сентября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Путин заявил о готовности РФ придерживаться ДСНВ

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сделал ряд заявлений о ситуации в сфере стратегической стабильности. Президент отметил, что российско-американские отношения в области контроля за вооружением деградировали.

Умер телеведущий Тигран Кеосаян

Источник: РИА "Новости"

На 60-м году жизни умер кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его жена Маргарита Симоньян. С 2007 года он был ведущим в различных передачах на ТВ.

Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА

Источник: РИА "Новости"

По данным оперштаба Кубани, восемь человек пострадали, трое погибли. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее «чудовищной атакой со стороны киевского режима».

Правительство одобрило проект бюджета на 2026−2028 годы

Источник: РИА "Новости"

В поправках к Налоговому кодексу предусмотрено повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров.

Экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии

Источник: РИА "Новости"

Бывший чиновник арестован по делам, связанным с неправомерным доступом к информации и клеветой. Свой профессиональный путь Бальбек начал в СМИ, работая корреспондентом «Крымской газеты» и ведущим на симферопольском телеканале «Дневник».

