Главные новости недели с 22 по 26 сентября 2025 года

Путин заявил о готовности РФ придерживаться ДСНВ
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сделал ряд заявлений о ситуации в сфере стратегической стабильности. Президент отметил, что российско-американские отношения в области контроля за вооружением деградировали.
Умер телеведущий Тигран Кеосаян
На 60-м году жизни умер кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его жена Маргарита Симоньян. С 2007 года он был ведущим в различных передачах на ТВ.
Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА
По данным оперштаба Кубани, восемь человек пострадали, трое погибли. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее «чудовищной атакой со стороны киевского режима».
Правительство одобрило проект бюджета на 2026−2028 годы
В поправках к Налоговому кодексу предусмотрено повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров.