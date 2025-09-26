В Ярославле проведут подводные исследования предполагаемого места Ситской битвы

Битва на реке Сить произошла 4 марта 1238 года между войском владимирского князя Юрия Всеволодовича и корпусом монгольского темника Бурундая. В нем принимало участие порядка 12−15 тыс. человек с каждой стороны. Русское войско, растянутое почти на сто километров вдоль берегов реки Сить, было разгромлено войсками Орды по частям, поскольку татаро-монголы подошло не с той стороны, с которой их ждали русские воеводы, и совершенно неожиданно для них.