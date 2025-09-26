В Дагестане с сентября открыли 26 агроклассов

Один из таких классов создали в Новопоселковой школе Сулейман-Стальского района. В кабинет закупили новейший инвентарь, в том числе цифровые лабораторные приборы, оргтехнику и интерактивную доску. Для проведения занятий в агроклассах 220 педагогов этим летом прошли курсы повышения квалификации, организованные Дагестанским государственным аграрным университетом имени М. М. Джамбулатова совместно с Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева.