В Дагестане с сентября открыли 26 агроклассов

Первые 26 агроклассов были открыты в Дагестане 1 сентября при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации главы республики.
Один из таких классов создали в Новопоселковой школе Сулейман-Стальского района. В кабинет закупили новейший инвентарь, в том числе цифровые лабораторные приборы, оргтехнику и интерактивную доску. Для проведения занятий в агроклассах 220 педагогов этим летом прошли курсы повышения квалификации, организованные Дагестанским государственным аграрным университетом имени М. М. Джамбулатова совместно с Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева.
Уточняется, что к 2030 году в республике планируется открыть более 300 агроклассов. В них ребята смогут освоить растениеводство и животноводство не только в теории, но и на практических занятиях.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.