Доступ к мобильному интернету улучшился в Нижнем Новгороде

Минувшим летом 95% читателей ИА «Время Н» ощутили проблемы с мобильной связью.

Источник: Время

Доступ к мобильному интернету восстанавливается в большинстве районов Нижнего Новгорода. Эту тенденцию отмечают читатели ИА «Время Н» и пользователи в соцсетях.

Напомним, прошлым летом 95% читателей ИА «Время Н» ощутили проблемы с мобильной связью. В июне 2025 года был проведен опрос среди населения по проблемам мобильного интернета в Нижнем Новгороде и области. По результатам опроса было выявлено, что две трети нижегородцев столкнулись с проблемами пользования интернетом.

Как сообщили в региональном правительстве, основной причиной отключения мобильного интернета является активизация атак беспилотников, наносящих ущерб как мирному населению, так и городской инфраструктуре.

По словам нижегородцев и читателей ИА «Время Н», на сегодняшний день мобильный интернет частично заработал во многих районах, в том числе, на улице Дьяконова в Автозаводском районе, в районе Московского шоссе, около станции «Варя» в Сормове, в микрорайоне Щербинки и других местах, где ранее наблюдались его сбои.

Напомним, что в Нижегородской области продолжительность вызовов через Wi-Fi увеличилась в 57 раз.