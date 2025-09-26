Калининград купит новую 18-метровую новогоднюю елку

Встречать 2026 год мы будем с новой елкой на площади Победы. Мэрия Калининграда объявила аукцион на поставку 18-метровой ели с комплектом оформления.
— Елку украсят 600 красных и золотистых шаров, 196 сияющих «кристаллов» и световой шатер диаметром 40 метров, — сообщает городская администрация во «ВКонтакте».
Напомним, последние три года (2022, 2023 и 2024) на площади Победы во время зимних праздников стояла елка, которую до этого устанавливали на набережной Верхнего озера. Искусственному дереву уже почти 20 лет — замена давно напрашивалась. Высота «старой» елки — 18 метров, так что новая будет в тех же габаритах.
К Новому году город также хочет купить новые светодиодные конструкции: 2,5-метровые цифры 2026, «Арку», по паре «Карет с лошадьми», «Фонтаны», 6 фигур двухметровых «Ангелов» и почти пятиметровых «Световых деревьев».
Нынешнюю елку после покупки новой вернут на Верхнее озеро. Старые элементы оформления тоже переедут, но куда именно, в мэрии пока не сообщили.