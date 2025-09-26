Калининград купит новую 18-метровую новогоднюю елку

Напомним, последние три года (2022, 2023 и 2024) на площади Победы во время зимних праздников стояла елка, которую до этого устанавливали на набережной Верхнего озера. Искусственному дереву уже почти 20 лет — замена давно напрашивалась. Высота «старой» елки — 18 метров, так что новая будет в тех же габаритах.