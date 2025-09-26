В Таганроге пройдут соревнования по уборке «Чистые игры»

«Чистые игры» пройдут 5 октября в Таганроге в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«Чистые игры» — это командные соревнования по уборке территории на скорость и качество. Мероприятие состоится в Таганроге уже во второй раз. Для участия необходимо сформировать команду из 2−4 человек. Помимо основной программы, на мероприятии будут развлечения для всех возрастов.
В Таганроге игры состоятся в роще под Бакинским мостом, около улицы Шаумяна, 20. Регистрация участников начнется в 10:00, а в 10:45 дадут старт соревнованиям. Предварительная регистрация команды обязательна — не менее чем за 1 день до начала соревнования. Подать заявку на участие и узнать подробнее о «Чистых играх» можно по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.