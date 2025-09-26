В Таганроге пройдут соревнования по уборке «Чистые игры»

В Таганроге игры состоятся в роще под Бакинским мостом, около улицы Шаумяна, 20. Регистрация участников начнется в 10:00, а в 10:45 дадут старт соревнованиям. Предварительная регистрация команды обязательна — не менее чем за 1 день до начала соревнования. Подать заявку на участие и узнать подробнее о «Чистых играх» можно по ссылке.