Каждый пятый саженец не выжил: власти пересматривают подход к озеленению в Узбекистане

Это почти 20,1% всех высаженных саженцев — фактически каждое пятое дерево не прижилось.
Почему погибают саженцы?
Главная причина, как отметили на совещании, раннее наступление жары. Молодые деревья не успевают укорениться и адаптироваться, а для их полива требуется в 2−3 раза больше воды. В итоге часть посадок погибает, не выдержав экстремальных климатических условий.
Что дальше?
Власти признали проблему и решили сделать ставку на осеннюю посадку, значительно расширив её: уже этой осенью в рамках «Яшил макон» планируется высадить 125 миллионов новых деревьев и кустарников, ещё 75 миллионов — следующей весной. Однако акцент делается на том, что саженцы должны высаживаться только там, где есть система орошения — чтобы не повторять прошлых ошибок.
Параллельно с этим поставлена задача увеличить долю зелёных зон в городах и областных центрах — урбанизация усиливается, а значит, и зелёных территорий должно становиться больше. Для этого с участием учёных, урбанистов и экологов в течение двух месяцев будут подготовлены «зелёные» мастер-планы для Ташкента, Нукуса и всех областных центров. Это должно стать научной основой для системного озеленения городов.
Программа «Яшил макон» — шаг в правильном направлении, но цифры свидетельствуют: простой массовой посадки недостаточно. Важно учитывать реальные климатические и инфраструктурные условия, чтобы зелёные проекты не оставались только на бумаге.