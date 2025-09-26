Каждый пятый саженец не выжил: власти пересматривают подход к озеленению в Узбекистане

Параллельно с этим поставлена задача увеличить долю зелёных зон в городах и областных центрах — урбанизация усиливается, а значит, и зелёных территорий должно становиться больше. Для этого с участием учёных, урбанистов и экологов в течение двух месяцев будут подготовлены «зелёные» мастер-планы для Ташкента, Нукуса и всех областных центров. Это должно стать научной основой для системного озеленения городов.