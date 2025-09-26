Ричмонд
Каждый пятый саженец не выжил: власти пересматривают подход к озеленению в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 26 сентября). Сегодня на совещании у президента были озвучены тревожные цифры: из 137 миллионов саженцев, высаженных этой весной по программе «Яшил макон» («Зелёное пространство»), 27,5 миллиона деревьев засохли.

Это почти 20,1% всех высаженных саженцев — фактически каждое пятое дерево не прижилось.

Почему погибают саженцы?

Главная причина, как отметили на совещании, раннее наступление жары. Молодые деревья не успевают укорениться и адаптироваться, а для их полива требуется в 2−3 раза больше воды. В итоге часть посадок погибает, не выдержав экстремальных климатических условий.

Что дальше?

Власти признали проблему и решили сделать ставку на осеннюю посадку, значительно расширив её: уже этой осенью в рамках «Яшил макон» планируется высадить 125 миллионов новых деревьев и кустарников, ещё 75 миллионов — следующей весной. Однако акцент делается на том, что саженцы должны высаживаться только там, где есть система орошения — чтобы не повторять прошлых ошибок.

Параллельно с этим поставлена задача увеличить долю зелёных зон в городах и областных центрах — урбанизация усиливается, а значит, и зелёных территорий должно становиться больше. Для этого с участием учёных, урбанистов и экологов в течение двух месяцев будут подготовлены «зелёные» мастер-планы для Ташкента, Нукуса и всех областных центров. Это должно стать научной основой для системного озеленения городов.

Программа «Яшил макон» — шаг в правильном направлении, но цифры свидетельствуют: простой массовой посадки недостаточно. Важно учитывать реальные климатические и инфраструктурные условия, чтобы зелёные проекты не оставались только на бумаге.