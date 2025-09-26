Аннинская больница в Воронежской области получила новое оборудование

Аннинская районная больница Воронежской области получила новое оборудование по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Например, в медучреждении уже заработала система электроэнцефалографического мониторинга. Она используется для анализа электрической активности головного мозга и других сигналов в течение длительного времени в амбулаторных условиях. Система позволяет проводить различные исследования, например при подозрении на эпилепсию, и диагностировать нарушения развития.
Также больница получила операционный потолочный светильник. Он создает яркий, равномерный световой поток, исключая тени, и обеспечивает полное освещение рабочей зоны. Это помогает улучшить видимость в процессе операций и уменьшить нагрузку на глаза медицинских специалистов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.