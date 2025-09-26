В Свердловской области прошли соревнования по мотоспорту «Тропа ежа»

Соревнования по мотоспорту в дисциплине эндуро-кросс «Тропа ежа» состоялись в городе Новая Ляля Свердловской области по государственной программе «Спорт России», сообщили в отделе культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского городского округа.
В дисциплине эндуро-кросс участники ездят по бездорожью и преодолевают препятствия. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Соликамска, Карпинска, Краснотурьинска, Новой Ляли и других населенных пунктов.
Состязания «Тропа ежа» включали в себя несколько классов, что позволило участвовать как профессионалам, так и начинающим спортсменам в пяти категориях. Победители и призеры были награждены почетными грамотами, кубками, медалями и ценными призами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.