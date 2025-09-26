В Ростовской области откроют транспортный образовательный кластер

В здании уже начались ремонтные работы. Специалисты переоборудуют мастерские и лаборатории. Кроме того, они обустроят полигон, где будут созданы две зоны. На них студенты будут учиться управлению разными экскаваторами, а также отрабатывать погрузо-разгрузочные работы на автокране.