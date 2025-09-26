В Ростовской области откроют транспортный образовательный кластер

Образовательно-производственный кластер «Транспортная отрасль» откроют в этом году в Ростовской области по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Кластер запустят на базе батайского корпуса Ростовского-на-Дону автотранспортного колледжа. Партнерами в его работе выступят автодорожный колледж и гидрометеорологический техникум. В кластере будут готовить специалистов по направлениям: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, управление дорожными и строительными машинами.
В здании уже начались ремонтные работы. Специалисты переоборудуют мастерские и лаборатории. Кроме того, они обустроят полигон, где будут созданы две зоны. На них студенты будут учиться управлению разными экскаваторами, а также отрабатывать погрузо-разгрузочные работы на автокране.
В учебном корпусе мастерские разделят на четыре зоны, в том числе по ремонту грузовых автомобилей, техническому обслуживанию легковых машин. Будут установлены автоподъемники, верстаки, шиномонтажные и балансировочные станки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.