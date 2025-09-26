Речь Минниханова, «Ансат» и песни Трофима: как в Челнах отметили День машиностроителя

«Для меня особая честь обратиться сегодня к ветеранам, чья жизнь стала частью великой истории машиностроения Татарстана. Ваши руки, ваш ум и ваша невероятная преданность делу, родному предприятию закладывали тот фундамент, на котором мы стоим сегодня. Вы не просто строили машины — вы строили мощь и авторитет нашей республики и всей страны. Ваш трудовой стаж — это не просто цифры в трудовой книжке. Это годы самоотдачи, опыта и настоящей заводской дружбы. Спасибо вам за ваш титанический труд, за мудрость и за ту бесценную школу жизни, которую вы прошли сами и которую передаете новым поколениям», — обратился к ветеранам Сергей Когогин.