Речь Минниханова, «Ансат» и песни Трофима: как в Челнах отметили День машиностроителя

Тягачи «КАМАЗ» и «Ансаты»: Минниханов осмотрел выставку достижений в машиностроении.
Основное торжество состоялось в Органном зале в Набережных Челнах. Перед входом в здание расположилась большая выставка, посвященная достижениям машиностроительной отрасли Татарстана. Ее осмотрели Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с заместителем Премьер-министра РТ — министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко, мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым, генеральным директором компании «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и другими почетными гостями.
Свои лучшие разработки продемонстрировали КАМАЗ, ЕлАЗ, «Казаньсельмаш», Казанский вертолетный завод, «Соллерс Алабуга», «Ремдизель», «МТЗ-Татарстан», «РариТЭК» и другие ведущие машиностроительные предприятия республики.
К примеру, КАМАЗ представил два седельных тягача — флагманский КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902, которые пользуются спросом со стороны российских логистических компаний, а также тяжелый полноприводный самосвал КАМАЗ-65959.
Гостей мероприятия ознакомили с газомоторными автомобилями КАМАЗ-54901, участвующими в протяженном автопробеге Владивосток — Санкт-Петербург.
Показали Минниханову и вертолет «Ансат» в импортозамещенной и модернизированной версии, первый полет которого состоялся в начале сентября. На выставке воздушное судно было представлено с медицинским модулем для транспортировки больных и пострадавших.
Внутри холла гостей встретила экспозиция изделий завода «Элекон», Елабужского аккумуляторного завода, «Питон Кама» и ряда других предприятий.
Рустам Минниханов: «Татарстан занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах страны».
В самом органном зале прошел большой праздник, посвященный Дню машиностроителя. После театрализованного пролога с поздравительной речью к работникам отрасли обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«В Татарстане действуют более 3 тыс. предприятий отрасли, на которых занято свыше 135 тыс. человек. В непростых условиях санкционного давления трудовые коллективы предприятий достойно решают поставленные задачи, внедряют новые разработки и наращивают объемы выпускаемой продукции. По итогам семи месяцев текущего года объем отгруженной продукции в машиностроении превысил 1 трлн рублей», — сообщил он.
В этом году в Татарстане произведено 26 тыс. единиц автотранспортных средств, свыше 2 тыс. единиц сельскохозяйственной и дорожно-строительной спецтехники, более 1,4 тыс. единиц бытовой техники, добавил Раис РТ.
«За каждой из этих цифр большой каждодневный труд наших заводчан. Благодаря проделанной работе Татарстан занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах страны», — подчеркнул Минниханов.
Он напомнил, что на протяжении многих десятилетий Татарстан остается опорой промышленного потенциала нашей страны, внося весомый вклад в развитие экономики и укрепление оборонной мощи России.
«Татарстан имеет богатую историю трудовых и индустриальных достижений. В этом году мы отметили значимую дату — 80-летие Победы. В годы войны в Татарстане сформировалась мощная тыловая промышленность. Предприятиями на фронт поставлялось свыше 600 наименований оружия и боеприпасов. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим труженикам тыла за неоценимый вклад в общую Победу. Память о трудовом подвиге наших предприятий увековечивается и на федеральном уровне», — продолжил Рустам Минниханов.
Сохранение исторической памяти — важная составляющая нашей промышленной культуры и залог будущих достижений. Такая традиция будет обязательно продолжена и в будущем, заявил он.
«Сегодня машиностроители Татарстана также вносят весомый вклад в нашу общую победу».
Рустам Минниханов выразил особую благодарность машиностроителям Татарстана за вклад в выполнение стратегических задач государства.
«Сегодня машиностроители Татарстана также вносят весомый вклад в нашу общую победу. Предприятия ОПК республики продолжают работу в интенсивном режиме. Трудовые коллективы заводов обеспечивают бесперебойное производство, работая в две-три смены для выполнения стратегических задач, поставленных государством. Руководством страны высоко оценена работа завода имени Горького, который в этом году отметил 130-летие, и Казанского вертолетного завода, отметившего 85-летие. Они удостоены высокой награды — ордена “За доблестный труд”, — отметил Раис республики.
Отдельные слова признательности он адресовал компаниям, которые с вниманием относятся к участникам специальной военной операции — мобилизованным работникам, их семьям, оказывают им помощь.
Наградили ветеранов и молодых специалистов отрасли.
Рустам Минниханов вручил федеральные и республиканские награды наиболее отличившимся работникам машиностроительной отрасли республики.
Однако поздравления на этом не закончились. Особое внимание в этот день уделили ветеранам и трудовым династиям машиностроителей.
«Для меня особая честь обратиться сегодня к ветеранам, чья жизнь стала частью великой истории машиностроения Татарстана. Ваши руки, ваш ум и ваша невероятная преданность делу, родному предприятию закладывали тот фундамент, на котором мы стоим сегодня. Вы не просто строили машины — вы строили мощь и авторитет нашей республики и всей страны. Ваш трудовой стаж — это не просто цифры в трудовой книжке. Это годы самоотдачи, опыта и настоящей заводской дружбы. Спасибо вам за ваш титанический труд, за мудрость и за ту бесценную школу жизни, которую вы прошли сами и которую передаете новым поколениям», — обратился к ветеранам Сергей Когогин.
Также состоялось награждение в номинации «Лучший молодой инженер».
Затем всех гостей праздника ждал праздничный концерт с участием народной артистки России и Татарстана Венеры Ганиевой, заслуженного артиста РТ Артура Исламова, народных артистов РТ Алины Шарипжановой и Айдара Сулейманова, творческих коллективов КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, Казанского авиационного завода и многих других. Завершился праздник выступлением заслуженного артиста РФ, автора-исполнителя, музыканта Сергея Трофимова.