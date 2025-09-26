В библиотеке Воронежской области рассказали о традиционных праздниках

Фольклорно-литературную светелку провели в Верхнетуровском библиотечном филиале № 3 Воронежской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Нижнедевицкой районной библиотеке.
Мероприятие было посвящено изучению традиций и праздников России. Гостям рассказали про Успение, Покров, Рождество Христово, Крещение, Пасху, Красную горку, Масленицу, Троицу и Ивана Купалу.
Также на светелке можно было послушать старинные песни, колядки, байки, хороводы и плясовые композиции, которые являются неотъемлемой частью культурного кода русского народа. Кроме того, участники узнали о традиционных приметах и загадках, отражающих особенности быта и восприятия природы в русской культуре. Помимо прочего, гости читали вслух мифы и легенды народов России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.