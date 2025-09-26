В библиотеке Воронежской области рассказали о традиционных праздниках

Также на светелке можно было послушать старинные песни, колядки, байки, хороводы и плясовые композиции, которые являются неотъемлемой частью культурного кода русского народа. Кроме того, участники узнали о традиционных приметах и загадках, отражающих особенности быта и восприятия природы в русской культуре. Помимо прочего, гости читали вслух мифы и легенды народов России.