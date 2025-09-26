Новый Цимбалинский становится настоящим мостом

В Петербурге в створе улиц Бела Куны и Цимбалина завершается надвижка «тела» нового Цимбалинского путепровода.
«Сегодня у нас наиболее сложный технический этап — надвижка пролетного строения над первым парком железной дороги станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Нам предстоит надвинуть 50 метров пролетного строения, 20 из которых мы уже сегодня надвинули», — рассказал журналистам начальник участка ПО «Возрождение» Михаил Сосин.
Сложность работ, в первую очередь, заключается в том, что надвигать конструкции рабочие могут только в строго согласованные с железнодорожниками часы. В зависимости от того, когда в графике движения поездов появляются «окна», работы могут проводиться как днем, так и по ночам.
Как объяснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, по технологии основную конструкцию пролетов собирают на стапеле, а потом ее двигают на опоры будущего путепровода.
Тело будущего путепровода надвигается с помощью специальной консольной конструкции — 60-метрового аванбека (конструкция красного цвета на фото) и двух гидроцилиндров с максимальной грузоподъёмностью 200 тонн каждый. Гидроцилиндры были изготовлены специально для строительства Цимбалинского путепровода.
Надвижка ведется только в одном направлении — со стороны улицы Цимбалина к Белы Куна. Техническая сложность заключается еще и в том, что расстояние между опорами составляет 100 метров.
«Это не рядовая конструкция, — объяснил Михаил Сосин. — Обычно при такой длине пролета используются дополнительные промежуточные опоры. Мы ввиду того, что работаем над сортировочным парком железной дороги, себе этого позволить не можем. И в дальнейшем у нас будет установлена шпренгельная система, которая максимально разгрузит носовую часть, на которую действует изгибающий момент». Говоря проще, для «носа» конструкции установят специальную подпорку.
Всего на строительную площадку уже завезли 3,5 из 5,2 тысячи тонн металлоконструкций. Их изготовили в Петербурге по индивидуальным лекалам.
Со стороны улицы Белы Куна уже видны очертания будущего съезда. «На сегодняшний день у нас полностью готова платформа с противоположной стороны объекта (со стороны Белы Куна. — Прим. ред.). С этой (со стороны ул. Цимбалина. — Прим. ред.) необходимо построить еще две промежуточные опоры», — объяснил Михаил Сосин.
В апреле общая готовность объекта составляла 25%, к концу сентября показатель дорос до 35−40%. Начальник участка подчеркнул, что работы двигаются по графику без отставаний.
Протяженность нового четырехполосного Цимбалинского путепровода непосредственно над железной дорогой составляет 450 метров, с учетом съездов — 975 метров. В проекте предусмотрены велополосы и тротуары. Контракт на 9,2 млрд рублей был заключен с компанией ПО «Возрождение». Разрешение на строительство (реконструкцию) переправы было выдано в ноябре 2024 года и действует до ноября 2028 года. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.
Под Цимбалинским путепроводом пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Петербург. «Сроки и технические решения реализации объекта “Реконструкция Цимбалинского путепровода” идут в увязке со строительством ВСМ», — пояснил начальник отдела строительства дорог и дорожных сооружений комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Бало.
Чиновник уточнил, что с помощью новой переправы пропускная способность вырастет почти в 2,5 раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки.
Что будет со старым Цимбалинским путепроводом.
Цимбалинский путепровод был построен еще в 1910 году, это одна из старейших подобных конструкций в Петербурге. Конструктивно Цимбалинский является «братом» Финляндского железнодорожного моста. Градозащитники неоднократно просили сохранить историческую переправу: если не для автомобилистов, то хотя бы для пешеходов и велосипедистов.
В Смольном сначала вроде бы обещали сохранить историческую конструкцию, однако в итоге было принято решение строить новую. Формально проводимые работы являются реконструкцией путепровода, фактически это строительство новой переправы севернее существующей.
Существующий путепровод — автомобильный над железнодорожными путями — уже не соответствовал требованию времени и текущей нагрузке. Его реконструкция поможет обеспечить безопасное и более быстрое передвижение между Невским и Фрунзенским районами Петербурга как для водителей, так и для пешеходов.
Движение по старому путепроводу закрыто с июля 2025 года и больше уже не возобновится. Проехать через железную дорогу в этом месте можно будет уже только по новому путепроводу. Решение было принято после очередного обследования, в ходе которого специалисты заметили опасные сдвиги в положении элементов конструкции.
Как пояснил Михаил Сосин, демонтаж исторической конструкции запланирован после строительства левого направления нового путепровода — по графику это произойдет в 2027 году.