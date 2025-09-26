Новый Цимбалинский становится настоящим мостом

«Это не рядовая конструкция, — объяснил Михаил Сосин. — Обычно при такой длине пролета используются дополнительные промежуточные опоры. Мы ввиду того, что работаем над сортировочным парком железной дороги, себе этого позволить не можем. И в дальнейшем у нас будет установлена шпренгельная система, которая максимально разгрузит носовую часть, на которую действует изгибающий момент». Говоря проще, для «носа» конструкции установят специальную подпорку.