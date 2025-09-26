Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ход восстановительных работ в Ленинском районе Ростова прокомментировали власти

В Ленинском районе Ростова восстанавливают кровлю и перекрытия дома, пострадавшего от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Ростова-на-Дону продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА, произошедшей 27 августа 2025 года. Об этом сообщила глава районной администрации Юлия Мищук.

Сейчас работы ведутся в четырехэтажном здании на пересечении Халтуринского и Московской. Строители должны полностью заменить кровлю, перекрытия четвертого этажа и кирпичную кладку стен.

— Строители уже восстановили стропильную систему, скоро закроют контур кровли и начнут монтаж профнастила. Параллельно устанавливают пластиковые окна и сложные арочные конструкции. Основные работы планируем завершить до конца октября, — написала Юлия Мищук.

Ремонт кровли в соседнем доме, на Московской, 31, начнут на следующей неделе. Планируется частичная замена стропильной системы и настила кровли.

По информации городских властей, пострадавшим перечисляют единовременную помощь и выплаты в связи с частичной и полной утратой имущества первой необходимости. Большую часть средств уже перечислили. Оставшаяся часть оформляется по мере предоставления документов в установленном порядке.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше