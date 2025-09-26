Ход восстановительных работ в Ленинском районе Ростова прокомментировали власти

В Ленинском районе Ростова-на-Дону продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА, произошедшей 27 августа 2025 года. Об этом сообщила глава районной администрации Юлия Мищук.
Сейчас работы ведутся в четырехэтажном здании на пересечении Халтуринского и Московской. Строители должны полностью заменить кровлю, перекрытия четвертого этажа и кирпичную кладку стен.
— Строители уже восстановили стропильную систему, скоро закроют контур кровли и начнут монтаж профнастила. Параллельно устанавливают пластиковые окна и сложные арочные конструкции. Основные работы планируем завершить до конца октября, — написала Юлия Мищук.
Ремонт кровли в соседнем доме, на Московской, 31, начнут на следующей неделе. Планируется частичная замена стропильной системы и настила кровли.
По информации городских властей, пострадавшим перечисляют единовременную помощь и выплаты в связи с частичной и полной утратой имущества первой необходимости. Большую часть средств уже перечислили. Оставшаяся часть оформляется по мере предоставления документов в установленном порядке.
