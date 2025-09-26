В крымском поселке Щебетовка открыли модельную библиотеку

Щебетовскую поселковую библиотеку в Крыму модернизировали до статуса модельной по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры республики.
Для учреждения закупили свыше 5 тысяч новых изданий. Среди них — книги современных авторов, отраслевая и справочная литература, классические произведения. Подчеркивается, что в числе новых изданий также есть книги с дополненной реальностью. При этом свыше 40% фонда приходится на литературу для детей.
Посетители обновленной библиотеки получат бесплатный доступ к различным цифровым и информационным ресурсам. В работу учреждения также внедрили систему автоматизированной книговыдачи. Библиотека оснащена современной компьютерной техникой, мультимедийным и интерактивным оборудованием. А в детском отделе установили комплекс развивающих и обучающих игр.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.