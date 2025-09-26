В крымском поселке Щебетовка открыли модельную библиотеку

Для учреждения закупили свыше 5 тысяч новых изданий. Среди них — книги современных авторов, отраслевая и справочная литература, классические произведения. Подчеркивается, что в числе новых изданий также есть книги с дополненной реальностью. При этом свыше 40% фонда приходится на литературу для детей.