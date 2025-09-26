На Урале организовали «Большое Бобровское осеннее приключение — 2025»

Велопрогулку «Большое Бобровское осеннее приключение — 2025» организовали в поселке Бобровском в Свердловской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа.
Всего в велопутешествии приняли участие 218 человек. Их маршрут пролегал через Екатеринбург и тропу «Сысертская сотня». Участники передвигались не только на велосипедах, но и пешком. При этом одна девушка прошла дистанцию протяженностью 15 км с коляской.
«На дистанции 35 км было очень много детей с родителями. 55 км преимущественно выбирали профессиональные команды и велолюбители с высоким уровнем спортивной подготовки. Длинный маршрут был комфортным, логистически продуманным без резких подъемов, бродов и прочих сложностей», — добавили в администрации Сысертского городского округа.
Для участников велопрогулки также провели ярмарку. Там они могли купить вязаные сувениры и изделия из дерева ручной работы. На финише велолюбителей угощали пряниками и другими сладостями. Кроме того, для участников была организована экскурсия в Бобровскую пивоварню.
«Велопутешествие мы планируем сделать традиционным, направлена заявка в Центр развития туризма Свердловской области для планирования мероприятия в календаре событий Свердловской области», — заявили организаторы прогулки.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.