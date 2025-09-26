В Подмосковье состоится второй этап «Битвы роботов»

Второй отборочный этап Международного чемпионата «Битва роботов» пройдет 11 октября на территории парка «Патриот» в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участие в состязании примут 28 команд из России, Индии и Бразилии, сообщили в Минцифры РФ.
Среди конкурсантов — команды РТУ МИРЭА, СПбГУТ, Вавиловского университета, СПбПУ, Самарского университета, ИРНИТУ и других ведущих вузов. Уточняется, что 16 команд сразятся в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 кг и 12 команд — в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 кг.
Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 13:00 до 14:30) и вечернее (с 18:00 до 19:30). Посмотреть прямую трансляцию чемпионата можно будет по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.