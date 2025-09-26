Ричмонд
В Крыму завершили ремонт участка дороги Алушта — Судак — Феодосия

Трасса связывает пляжи и набережные с Генуэзской крепостью.

Участок дороги Алушта — Судак — Феодосия протяженностью 20 км отремонтировали в Крыму по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

Рабочие полностью сняли старое покрытие, заменили основание дороги и затем уложили новый асфальт. Также они установили новые бордюры и обочины, нанесли разметку и поставили дорожные знаки. Уточним, что работы по ремонту этой дороги продолжаются. Бригады уже приступили к следующему участку протяженностью 15 км. Общая длина дороги составляет более 120 км.

Ремонт этого участка трассы завершили в преддверии Дня туризма, который отмечается 27 сентября. Обновленный отрезок дороги связывает ключевые точки притяжения Восточного Крыма — от пляжей и набережных Алушты до Генуэзской крепости в Судаке и картинной галереи Айвазовского в Феодосии.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.