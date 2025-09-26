В Крыму завершили ремонт участка дороги Алушта — Судак — Феодосия

Рабочие полностью сняли старое покрытие, заменили основание дороги и затем уложили новый асфальт. Также они установили новые бордюры и обочины, нанесли разметку и поставили дорожные знаки. Уточним, что работы по ремонту этой дороги продолжаются. Бригады уже приступили к следующему участку протяженностью 15 км. Общая длина дороги составляет более 120 км.