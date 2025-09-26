Ричмонд
В Верхней Пышме Свердловской области прошел турнир юных футболистов

В нем приняли участие более 50 подростков 12−13 лет.

Футбольный турнир «Осенний» состоялся 20 сентября в Верхней Пышме на уличной площадке по государственной программе «Спорт России». Об этом сообщили в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма.

В мероприятии приняли участие более 50 футболистов в возрасте 12−13 лет. Формат турнира предусматривал круговую систему матчей: это значит, что все команды посоревновались друг с другом в ходе состязаний.

Ключевой целью футбольного турнира является популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения, а также развитие массового спорта. По итогам соревнований каждому участнику вручили памятный подарок, а золотых, серебряных и бронзовых призеров наградили медалями.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.