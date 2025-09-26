Сотрудникам библиотек из Ялты рассказали, как привлечь детей к чтению книг

Работники Крымской республиканской детской библиотеки им. В. Н. Орлова провели обучающее мероприятие для коллег из Ялты в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Во время занятия слушателям рассказали, как привлечь подрастающее поколение к чтению книг, сообщили в министерстве культуры республики.
В семинаре приняли участие сотрудники Ялтинской централизованной библиотечной системы и работники школьных библиотек. Для слушателей провели обзор-консультацию «О детях, книгах и чтении». Во время него участникам семинара рассказали, какие жанры литературы подходят для разных возрастных групп и как обсуждать с ребятами сложные темы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.